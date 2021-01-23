Москва, , 12:45 — REGNUM В настоящее время российским учеными «подняты» 1424 штамма коронавируса, которые занесены в коллекцию. Об этом 23 января сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«Прежде чем перейти к коронавирусу, скажу, что мы же не очень, в общем, заботимся по поводу того, когда мутирует штамм гриппа, понимаем, что с высокой долей вероятности в следующем году в популяцию придет новый штамм и у нас будет новая вакцина. Хочу сказать, что нашими учеными уже «подняты» 1424 штамма вируса ковида, они занесены в коллекцию», — заявила она.

Также Голикова добавила, что российские ученые имеют понимание происходящих с коронавирусом мутаций и добавила, что специалисты из РФ уже выявили первоначально появившийся в Британии штамм SARS-CoV-2 и он, по мнению заместитель председателя российского правительства, не несет угроз для страны.

При этом она подчеркнула, что существующая в России вакцина от COVID-19 справляется с этими новыми штаммами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что соглашение с одним из ведущих производителей фармацевтической продукции Турции о начале производства на территории страны вакцины от COVID-19 «Спутник V» подписал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).