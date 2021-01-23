Москва, , 12:37 — REGNUM Сбои в работе операторов связи «Билайн», «МегаФон», «МТС», «Ростелеком» и Tele2 зафиксированы в ряде городов России. Об этом свидетельствуют данные портала мониторинга сбоев в работе интернет-сервисов Downdetector.

Сообщения о проблемах в работе домашнего и мобильного интернета, а также широкополосной связи начали поступать после 12:00 мск. Большая часть жалоб поступила на портал Downdetector из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и Краснодара.

Представители «МТС Россия» на странице в социальной сети сообщили, что все сервисы оператора функционируют в штатном режиме. В «Билайне», «Ростелекоме» и Tele 2 просят сообщать о проблемах со связью в службы технической поддержки.

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