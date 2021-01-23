Москва, , 12:27 — REGNUM Соглашение с одним из ведущих производителей фармацевтической продукции Турции о начале производства на территории страны вакцины от COVID-19 «Спутник V» подписал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом 23 января сообщили в РФПИ.

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"РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины «Спутник V» в Турции и начал процесс трансфера технологии», — приводит сообщение фонда РИА Новости.

Также уточняется, что данное взаимодействие ведется в рамках деятельности РФПИ по продвижению российского препарата на внешнем рынке.

Кроме этого, указывается, что предполагаемый объем производства — миллионы доз вакцины «Спутник V» в год и отмечается, что ведется обсуждение вопроса о возможном расширении производства в дальнейшем.

«Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны», — добавляется в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что в первом квартале 2021 года в медучреждении в России поступит свыше 17 млн доз вакцины от COVID-19 и будут привиты 20 млн жителей страны.