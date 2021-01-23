Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM Главного врача НИИ уха, горла, носа и речи Минздрава России задержали в Петербурге по подозрению в получении особо крупной взятки от подчиненного.

По данным телеканала «78», главврач несколькими частями лично принял от сотрудника более 2,1 млн рублей за общее покровительство по службе. Ранее задержанный не имел проблем с законом.

По сведениям «Фонтанки», задержанным оказался 66-летний Олег Коноплев, главврач и заместитель директора НИИ ЛОР.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

«Заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук Олег Коноплев в медицине работает более 40 лет», — отмечает источник.