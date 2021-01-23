Москва, 23 января 2021, 12:17 — REGNUM Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) политолог Петр Кирьян считает, что на Дальнем Востоке оппозиционный блогер Алексей Навальный не стал фигурой протеста №1 — немногочисленные акции в городах региона в его поддержку — тому подтверждение.
Напомним, что сегодня сторонники блогера Навального устроили провокации в ряде городов России. Правоохранительные органы вынуждены реагировать на действия протестующих и пресекать провокации.
Он отметил, что обычно активность на несогласованных митингах можно оценивать по количеству задержанных, в этот раз их немного. По словам Кирьяна, для жителей Дальнего Востока Навальный не столь известен, как в европейской части страны.
Также он подчеркнул, что общественность больше всего волнует вовлечение в беспорядки несовершеннолетних. Кирьян заявил, что манипуляции с детьми, особенно использование их в политических целях — совершенно недопустимы.