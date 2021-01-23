Москва, , 12:17 — REGNUM Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) политолог Петр Кирьян считает, что на Дальнем Востоке оппозиционный блогер Алексей Навальный не стал фигурой протеста №1 — немногочисленные акции в городах региона в его поддержку — тому подтверждение.

Напомним, что сегодня сторонники блогера Навального устроили провокации в ряде городов России. Правоохранительные органы вынуждены реагировать на действия протестующих и пресекать провокации.

«На несогласованные акции на Дальнем Востоке вышли не только сторонники Алексея Навального. Все эти акции оказались пока немногочисленными. На текущий момент я вижу наибольшую активность в Красноярске, а вот в Хабаровске и Владивостоке на улицы вышло относительно небольшое количество людей», — заявил Кирьян.

Он отметил, что обычно активность на несогласованных митингах можно оценивать по количеству задержанных, в этот раз их немного. По словам Кирьяна, для жителей Дальнего Востока Навальный не столь известен, как в европейской части страны.

Также он подчеркнул, что общественность больше всего волнует вовлечение в беспорядки несовершеннолетних. Кирьян заявил, что манипуляции с детьми, особенно использование их в политических целях — совершенно недопустимы.

«Взрослые люди сами принимают решение, куда идти и что делать, а вот детей, конечно, надо уберечь от таких противоправных действий», — сказал Кирьян.