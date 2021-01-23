Ташкент, , 12:14 — REGNUM По состоянию на 1 января 2021 года в Таджикистане было зарегистрировано 593 тыс. индивидуальных предпринимателей, сообщает издание Asia-Plus со ссылкой на данные агентства по статистике.

В 2020 году в Таджикистане ликвидировали регистрацию 23 тыс. индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем число новых регистраций увеличилось на 31,5 тыс. В республике действует около 300 тыс. организаций от общего числа зарегистрированных ИП.

В Согдийской области действует 36,6% активных предпринимателей, в Хатлонской области — 31,8%, в районах республиканского подчинения — 18,7%, в Душанбе — 11,5%.

Ранее первый заместитель председателя государственного комитета по инвестициям и управлению имуществом Таджикистана Шараф Шерализода заявил, что за последние восемь лет число субъектов предпринимательства в республике увеличилось на 75%.

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