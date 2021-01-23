Москва, , 12:01 — REGNUM Уполномоченная по правам детей при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова эмоционально отреагировала на вовлечение несовершеннолетних в массовые беспорядки во Владивостоке. Соответствующее сообщение Кузнецова опубликовала сегодня, 23 января, в социальных сетях.

Напомним, что немногочисленные сторонники оппозиционного блогера Алексея Навального вышли на несанкционированные акции протестов в ряде городов России. При этом организаторы акций, которые обычно входят в так называемые штабы Навального в регионах, активно вовлекают в протест несовершеннолетних.

Во Владивостоке взрослые протестующие фактически прикрылись несовершеннолетними от сотрудников полиции, и стали метать в стражей порядка различные предметы.

«Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?» — написала Кузнецова.

Читайте развитие сюжета: Из соцсетей удаляют призывы к участию детей в незаконных массовых акциях