Красноярск, , 11:58 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 325 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 за весь период эпидемии достигло 53 895. Об этом 23 января сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Темп прироста за сутки составил 0,6%. Из 325 случаев заражения, в краевой столице было зафиксировано 82, в Канске — 26, в Ачинске — 20, в Лесосибирске — 15, в Сосновоборске — 13. В районах края больше всего выявлено инфицированных в Нижнеингашском — 21, Богучанском — 15, Манском — 14 и Енисейском — 13 человек.

Умерли в Красноярском крае за сутки 25 пациентов с диагнозом COVID-19, с начала эпидемии — 2140 человек. Выздоровели за сутки 265 человек, всего — 49 593.

За последние сутки в крае проведено 8001 тестов на коронавирусную инфекцию, всего с начала эпидемии — 2 213 422.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 326 случаев заражения коронавирусом.

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