Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM В Свердловской области за 22 января выявил ещё 390 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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В частности, они обнаружены у 144 человек в Екатеринбурге. Также коронавирус подтверждён лабораторно среди жителей Асбеста, Алапаевска, Берёзовского, Богдановича, Верхней Синячихи, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Краснотурьинска, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды и многих других муниципалитетов.

С начала пандемии в регионе обнаружили 67 526 носителей коронавируса. Выздоровели 60 015. За 22 января была подтверждена смерть 17 пациентов от COVID-19, а с начала пандемии от этого заболевания скончались уже 1907 граждан.