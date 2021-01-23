Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё 29 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 января.

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От COVID-19 скончались 15 женщин в возрасте от 43 до 90 лет и 14 мужчин в возрасте от 51 года до 94 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии не смогли побороть коронавирус 2 тыс. 477 жителей Ростовской области.

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