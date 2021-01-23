Новосибирск, , 11:43 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту призыва к массовым беспорядкам. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Новосибирской области.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, призыв к массовым беспорядкам осуществил 20-летний житель Новосибирска. Его задержали, сейчас он дает показания. Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Напомним, что в ряде городов России немногочисленные сторонники блогера Алексея Навального вышли на акции протеста. При этом протестующие сознательно устраивают провокации и проводят свои акции в несогласованных с властями местах. Стражи порядка вынуждены реагировать и стараются пресечь провокации.