Москва, , 11:41 — REGNUM Учёные продолжают изучать версии происхождения коронавируса, вызывающего инфекцию COVID-19, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилёвым телеканала «Россия-24».

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Голикова отметила, что наиболее вероятной версией происхождения вируса является его передача от летучих мышей. Однако для восстановления полной картины требуется проведение дополнительных исследований, которые ведут российские медики.

«Но самая близкая версия — это летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась, якобы между человеком и летучей мышью кто-то ещё был», — подчеркнула зампред правительства РФ.

Она добавила, что изучение нового вируса вызвало небывалый всплеск развития медицинской науки в этом направлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс заявил, что коронавирус нового типа мог передаться человеку не напрямую от летучих мышей, а через промежуточное животное.