Ростов-на-Дону, , 11:35 — REGNUM Ещё 389 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 января. Это на два случая меньше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 49 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост произошёл в Ростове-на-Дону (152) и Таганроге (13). 25% новых заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 3,8% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области установлено 60 тыс. 658 случаев заражения коронавирусом.

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