Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM По числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и по суточной смертности от ковида Петербург в очередной раз оказался на первом непочётном месте среди всех регионов России, обогнав даже Москву.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

За последние сутки в Санкт-Петербурге официально подтверждено 3056 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 января в оперштабе. Это на 48 случаев меньше, чем сутками ранее.

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В то же время опять пошла вверх суточная цифра смертности. За минувшие сутки подтверждено еще 73 летальных исхода, что на 14 случаев больше, чем в предыдущие сутки.

Всего с начала пандемии, то есть с марта 2020 года, в Санкт-Петербурге подтверждено 316 664 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19, как основной причины смерти, скончались 9254 человека. Выздоровели 206 512 человек, в том числе 4205 пациентов выписаны за истекшие сутки.

За 22 января в Петербурге обследовали на коронавирус 30 798 человек.

Как заявили ранее в Межведомственном городском штабе по борьбе с эпидемией, имеющееся улучшение индикаторов эпидемической ситуации, таких как число новых носителей и количества госпитализаций в сутки, «может носить временный характер и быть следствием противоэпидемического эффекта длительных выходных дней и ограничительных мер, принятых правительством города».

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