Волгоград, , 12:39 — REGNUM Ещё 255 носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 23 января, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на два человека больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано пять летальных исходов.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 41 тыс. 399 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после лечения 39 тыс. 466 человек, в том числе 261 пациент выписан за сутки.

Зарегистрировано ещё пять летальных исходов. Всего в регионе скончались 569 человек с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.