Рязань, , 12:34 — REGNUM В Рязанской области 23 января подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем сутками ранее, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 466 пациентов с COVID-19.

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Темп прироста за сутки составил 0,5%. Всего в Рязанской области подтверждено 21 тыс. 35 случаев заражения инфекцией. В тяжёлом состоянии в больницах — 55 пациентов, из них 26 — на ИВЛ. Выздоровели 19 тыс. 160 человек, в том числе 108 выписаны за сутки.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки зарегистрирован один летальный исход. Всего в регионе скончались 218 пациентов с коронавирусом.