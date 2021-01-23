Брянск, , 12:33 — REGNUM Ещё 193 носителя коронавируса выявлены в Брянской области 23 января, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 529 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтвердили 27 тыс. 607 случаев заражения инфекцией. Завершил лечение выздоровлением 26 тыс. 651 человек.

За сутки лаборатории проверили 2296 тестов, в целом выполнено 404 тыс. 426 исследований.