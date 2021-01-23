Белгород, , 12:32 — REGNUM В Белгородской области 23 января подтверждено 183 случая заражения коронавирусом, что на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 246 пациентов, пять человек скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационары госпитализирован 1021 человек, из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ — 50 пациентов. В Белгородской области всего выявлено 26 тыс. 58 носителей инфекции, выздоровели 21 тыс. 930 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов. Таким образом, в регионе от осложнений на фоне коронавируса кончались 330 человек.