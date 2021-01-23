Москва, , 11:22 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлен 20 921 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 23 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 20 921 новый случай выявлен во всех 85 регионах России. При этом 11,2% случая не имеют клинических проявлений болезни.

Лидером среди субъектов Федерации по числу суточного прироста выявленных случаев заражения стал Санкт-Петербург, где ситуация остается стабильно тяжелой — 3056 случаев.

На втором месте — Москва (2668 случаев).

Далее следуют: Московская область (1121), Нижегородская область (487), Свердловская область (390), Ростовская область (389).