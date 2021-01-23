Москва, , 11:17 — REGNUM В нескольких городах Дальнего Востока прошли несанкционированные акции сторонников блогера Алексея Навального. Как сообщили в мэрии Хабаровска, в краевом центре собрались несколько сотен человек. При этом издание «КоммерсантЪ» пишет, что правоохранители задержали порядка 40 участников акции.

Также сообщается, что в Комсомольске-на-Амуре на несанкционированной акции были задержаны около 30 человек. До 20 человек задержаны на незаконных акциях во Владивостоке, несколько человек — в Якутске.

«Первый вывод по митингам в поддержку Навального на Дальнем Востоке, судя по постам коллег из сети «Политджойстик регионов»: настоящие пацаны за Лешу не поднимутся», — написал на своей ТМ-канале политолог Марат Башаров.

«Уровень оппозиционности к федеральной власти на Дальнем Востоке выше, чем в центральных или западных регионах России, но это не значит, что они поддержат любого оппозиционера. Плюс, конечно, полукриминальное вольнодумство отличается от сыто — мажорного московского. А Леша для них — чужой москвич. Для них свои — это Дарькин или Фургал и другие авторитеты поменьше», — подчеркнул эксперт.