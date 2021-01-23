Ташкент, , 10:46 — REGNUM Во время обеденного перерыва в детских садах Узбекистана воспитатели будут включать национальную и народную музыку, в том числе макомы. Об этом заявил министр культуры республики Озодбек Назарбеков, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Проект реализуется на основе меморандума, подписанного между министерством культуры и министерством дошкольного образования. Узбекистанский минкульт уже создал специальный сборник музыки для детских садов.

Макомы — разновидность вокально-инструментальной музыки, зародившейся на территории Туркестана. Музыка входит в список нематериального культурного наследия человечества.

В сентябре 2018 года в Шахрисабаде прошел международный фестиваль макомы. Гран-при конкурса выиграл коллектив академии маокмы Таджикистана.