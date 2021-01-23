Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Джекпот на сумму в размере $1 млрд выиграл билет лотереи Mega Millions, который был продан в штате США Мичиган. Об этом 23 января сообщают организаторы лотереи.

«Номинальный джекпот в размере одного миллиарда долларов ($739,6 млн наличными) уходит счастливому обладателю билета в Мичигане. Это единственный билет, в котором совпали все шесть номеров, выпавших 22 января — белые шары 4, 26, 42, 50 и 60, а также золотой «мега-шар» 24», — говорится в сообщении.

При этом данный джекпот не побил рекордный джекпот лотереи Mega Millions, когда в 2018 году купленный в штате Южная Каролина билет выиграл $1,5 млрд. Также известно, что обладателем джекпота 2018 года стала женщина, которая пожелала остаться неизвестной.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно, что сумму в более чем $731 млн выиграл обладатель билета лотереи Powerball, купленного в американском штате Мэриленд.