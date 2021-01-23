Салехард, , 10:31 — REGNUM Ямальцы в возрасте 65 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями, могут прекратить самоизоляцию, если они привились от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО.

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Самоизоляция снимается через 21 день после завершения курса вакцинации от COVID-19. А также при условии предоставления документа, подтверждающего наличие антител к коронавирусу класса G.

Кроме того, ямальцам разрешили присутствовать на физкультурных и спортивных мероприятиях при заполняемости зала или трибун на 50%.