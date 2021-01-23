Варшава, , 10:14 — REGNUM Художник CD Projekt Red Леа Леонович выложила в сеть концепт-арт, который показывает, как выглядел Джонни Сильверхенд из игры Cyberpunk 2077 до того момента, как к проекту видеоигры присоединился актёр Киану Ривз. Изображения были опубликованы 23 января на портале AltChar.

На рисунках рокер и террорист изображён без бороды и кажется более молодым. При этом стоит отметить, что общий образ и стиль Сильверхенда не особо изменился после того, как Ривз дал согласие на эту роль.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что CD Projekt Red выпустила к Cyberpunk 2077 патч 1.10 для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. Обновление исправило многие ошибки в игре, которые сильно раздражали геймеров.

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