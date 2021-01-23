Киев, 23 января 2021, 10:10 — REGNUM На Украине за сутки было зарегистрировано 4928 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 23 января министр здравоохранения страны Максим Степанов.
С начала пандемии в стране выявили 1 млн 187 тыс. 897 случаев заражения, 21 778 из которых оказались смертельными (за сутки скончались 116 человек).
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Выздоровели за весь период эпидемии 942 107 человек (за сутки выздоровели 13 138 человек).
1862 пациентов с диагнозом «COVID-19» за минувшие сутки были госпитализированы в медицинские учреждения.
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Напомним, в предыдущие сутки на Украине выявили более 5,3 тыс. инфицированных SARS-CoV-2.