Киев, , 10:10 — REGNUM На Украине за сутки было зарегистрировано 4928 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 23 января министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях», — уточнил глава Минздрава на своей странице в социальной сети Facebook.

С начала пандемии в стране выявили 1 млн 187 тыс. 897 случаев заражения, 21 778 из которых оказались смертельными (за сутки скончались 116 человек).

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Выздоровели за весь период эпидемии 942 107 человек (за сутки выздоровели 13 138 человек).

1862 пациентов с диагнозом «COVID-19» за минувшие сутки были госпитализированы в медицинские учреждения.

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине выявили более 5,3 тыс. инфицированных SARS-CoV-2.