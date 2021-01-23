Ханты-Мансийск, , 09:55 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждено 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 217 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 23 января: Сургут — 34 случая; Нягань — 23; Нижневартовск — 20; Когалым — 15; Сургутский и Нижневартовский районы — по 12.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 23 января 46 110 случаев. Излечились 42 660 человек, 640 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 23 января составляет 0,97.