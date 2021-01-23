Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Экс-сотрудница посольства США в Москве Олеся Красилова и еще двое иностранных граждан обвиняются в заговоре с целью кражи документов. Об этом 23 января сообщает пресс-служба американского Министерства юстиции.

Помимо Красиловой, обвинения «в сговоре с целью кражи государственных документов и с целью обмануть власти США, в краже государственных документов, а также в сговоре с целью отмывания денег» предъявлены проживавшему в Иордании гражданину Ирака Аусу Мувафаку Абдель Джаберу и гражданину Иордании Хейсаму Иса Сааду Сааду.

Также Красилова и Саад получили обвинения в «компьютерном мошенничестве и противоправной деятельности».

«Согласно обвинениям, в период примерно с февраля 2016 года по апрель 2019 года трое подозреваемых вступили в сговор под руководством Абдель Джабера с целью кражи государственных документов США, связанных с сотнями заявок на участие в программе приема беженцев», — указывается в сообщении. При этом отмечается, что Саад и Абдель Джабер в настоящее время задержаны, а Красилова остается на свободе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представитель американского аэрокосмического агентства NASA, который должен был возглавить офис в России, не получил дипломатическую визу.