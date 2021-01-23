Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Рекомендации по вакцинации от COVID-19 изменил без объявления Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), разрешив пациентам проводить прививку разными вакцинами, однако предупредив, что последствия такого смешивания не изучены. Об этом 23 января сообщает New York Times.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

По данным издания, на сайте CDC новые рекомендации появились 21 января, однако без особого уведомления. По новым рекомендациям, в «исключительных ситуациях» пациенты смогут изменить один одобренный в США препарат на другой в промежуток между двумя дозами вакцины.

Также в CDC допустили увеличение перерыва между приемами доз до шести недель, в случае невозможности введения второй дозы вакцины раньше, и подчеркнули, что безопасность и эффективность смешивания препаратов не изучены.

«Намерение не в том, чтобы предлагать людям что-то иное, а в том, чтобы предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах», — заявил по этому поводу представитель CDC Кристен Нордланд.

Как сообщало ИА REGNUM, в США на сегодняшний день выявлено в общей сложности за всё время пандемии 24 818 779 носителей коронавируса.