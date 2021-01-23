Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Гражданин Российской Федерации Кирилл Фирсов пошел на сделку с американскими органами юстиции и признал себя виновным в киберпреступлениях, в которых его обвинили в США. Об этом сказано в обнародованных материалах американского суда.

Напомним, что гражданин России Фирсов был арестован 7 марта 2020 года в Нью-Йорке. Перед этим он был в разработке американских спецслужб. Его обвинили в том, что он торговал персональными данными в интернете, в том числе информацией о кредитных картах. К примеру, Фирсов продавал за криптовалюту номера социального страхования, даты рождения и адреса граждан США, а этого в Америке бывает достаточно для того, чтобы мошенническим образом получить кредитную карту или даже кредит на имя жертвы.

В итоге ФИрсов признает себя виновным в том, что он, будучи администратором сайте deer. io, организовал на этой площадке торговлю персональными данными. Сайт этот функционировал с 2013 по 2020 годы, доход от незаконной продажи персональных данных составил порядка $17 млн.

При этом Фирсов утверждает, что в основном его жертвами были граждане России, а на продаже персональных данных американцев он заработал только $1,2 млн. Однако именно этот факт и позволил Федеральному бюро расследований начать разработку Фирсова, провести контрольную закупку персональных данных на его сайте и задержать в тот момент, когда он прилетел в Нью-Йорк.

Теперь Фирсову, в рамках сделки со следствием, грозит тюремный срок до 10 лет и штраф в размере $250 тысяч.