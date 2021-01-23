Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Microsoft решила отменить повышение цен подписки на сервис Xbox Live Gold менее чем через 24 часа после публикации объявления. Об этом 23 января сообщил портал Xbox Wire.

Стоит отметить, что руководство компании приняло это решение после того, как столкнулось с масштабным протестом со стороны геймерского сообщества. В заявлении оно признало, что «напортачило», поскольку «общение и игра с друзьями — жизненно важная часть игры».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft подняла цены на Xbox Live Gold практически в два раза. Стоимость годовой подписки сервиса приблизилась к отметке 8,8 тыс. (по текущему курсу доллара).

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