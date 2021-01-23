Женева, Швейцария, , 09:12 — REGNUM Повышенная смертность от COVID-19, о которой ранее говорил британский премьер-министр Борис Джонсон, может быть объяснена не только новыми штаммами коронавируса, но и возросшими нагрузками на систему здравоохранения. Об этом 23 января сообщила на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, комментируя заявления главы правительства Британии.

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«Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев (заражения — ред.)», — сказала она.

Также ван Керкхове добавила, что в результате этого, соответственно, увеличивается число госпитализаций.

«В ситуации, когда есть перегрузка (системы здравоохранения — ред.), у вас увеличится летальность, так как система перегружена», — отметила эксперт ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привёл данные, в соответствии с которыми при заражении обычным вариантом коронавируса из тысячи умирают около 10 человек, а в случае «британского» штамма смертность на тысячу зараженных доходит до 13−14.