Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Дональд Трамп — младший — сын бывшего президента США Дональда Трампа — создал Telegram-канал из-за угрозы блокировки своих учётных записей на других площадках. Об этом младший Трамп сообщил в социальной сети Twitter.

Telegram Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп-младший отметил, что крупные американские технологические компании, владеющие наиболее популярными социальными сетями и мессенджерами, всё более ужесточают цензуру. Он объяснил, что хочет сохранить возможность связи с теми, кто уважает свободу слова, поэтому создал канал в мессенджере Telegram.

«Если эти тираны заблокировали аккаунты моего отца, президента Соединённых Штатов, то кого они не смогут заблокировать?» — подчеркнул Трамп-младший.

В начале 2021 года администрация социальных сетей Twitter, Facebook и Instagram, заблокировала учётные записи тогда ещё действующего президента США Дональда Трампа. Трамп заявил, что эти действия стали беспрецедентной в США атакой на свободу слова.

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