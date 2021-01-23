Лос-Анджелес, США, , 08:55 — REGNUM В сеть выложили новый кинематографический трейлер многопользовательской игры Apex Legends. Видео было опубликовано 22 января на YouTube-канале проекта.

Таким образом разработчики решили напомнить о скором старте восьмого сезона в игре. Они представили нового персонажа по имени Fuse в образе «австралийского парня», который является выходцем с периферийной планеты.

Напомним, восьмой сезон в Apex Legends начнётся 2 февраля 2021 года. Он получил название Mayhem, что можно перевести как «Переполох».

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