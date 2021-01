Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Стало известно, к каким играм в феврале 2021 года получат доступ геймеры, имеющие подписку на сервис Xbox Live Gold. Об этом 22 января Xbox сообщила на своём сайте.

В период с 1 по 28 февраля 2021 года пользователи службы смогут играть в такие игры, как Gears 5 и Resident Evil. Indiana Jones and the Emperor’s Tomb будет доступна с 1 по 15 февраля, Dandara: Trials of Fear Edition — с 16 февраля по 15 марта, а Lost Planet 2 — с 16 по 28 февраля.

Напомним, одновременно с этим объявлением Xbox сообщила, что поднимает цену на подписки. Стоит отметить, что они выросли практически в два раза, сейчас стоимость годовой подписки Xbox Live Gold составляет около 8,8 тыс. рублей (по текущему курсу доллара).

