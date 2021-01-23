Москва, , 08:46 — REGNUM Инженерные войска Вооружённых сил России в 2020 году обезвредили более 42 тысяч взрывоопасных предметов (снарядом, мин и других боеприпасов), оставшихся со времён Великой Отечественной войны. Об этом 23 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Группы разминирования инженерных подразделений военных округов продолжают непрерывную работу по проверке и очистке территории России от опасного наследия прошлого. В течение 2020 года они очистили более 18 тысяч гектаров, обнаружили и уничтожили более 42 тысяч различных взрывоопасных предметов — бомб, снарядов, мин, гранат и других боеприпасов.

«Инженерные войска всегда находятся в готовности к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, оказания помощи местному населению во всех субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкие снаряды времён Великой Отечественной войны были обнаружены 18 января в Красносельском районе Санкт-Петербурга, на Таллинском шоссе в районе Старо-Паново. В годы войны в этих местах находились немецкие войска, осаждавшие Ленинград.

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