Нур-Султан, 23 января 2021, 08:39 — REGNUM Лаборатории Казахстана выявили 1548 новых случаев заражения коронавирусом — общее число заражений достигло 175 390, сообщили в штабе по борьбе с распространением инфекции.
Наибольшее число новых случаев обнаружено в Нур-Султане — 235, Павлодарской области — 226, Акмолинкой области — 209, Кустанайской области — 170 и Алма-Ате — 130.
За минувшие сутки выздоровели 1050 человек. Общее число выздоровевших пациентов достигло 158 647. С начала пандемии скончались 2403 человека.
Отметим, с 12 января в Казахстане наблюдается постоянный рост числа новых случаев заражения коронавирусом. С 18 января ежедневный прирост новых заражений составляет около 100.
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