Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Энтузиаст выпустил к игре Grand Theft Auto Online модификацию, в основу которой лёг «супергеройский» сериал «Пацаны». Об этом 22 января сообщил портал Screen Rant.

Дополнение получило название Homelander, по имени одного из главных злодеев шоу (в различных вариантах перевода сериала он представлен как Патриот или Твердыня), роль которого исполняет актёр Энтони Старр. Разработкой модификации занимался пользователь форума Reddit VsHumanity, издание отметило, что ему удалось удивительно точно воссоздать персонажа в игре.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что издательская компания Take-Two подала заявку на патент, который может намекать на появление в будущей игре GTA VI улучшенного искуственного интеллекта (ИИ). Над созданием новой системы работает, в частности, ведущий программист Rockstar Games в области ИИСаймон Паррон.

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