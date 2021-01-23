Бишкек, , 08:02 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 93 носителя коронавирусной инфекции, сообщили 23 января в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса.

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С начала пандемии в республике выявили 83 796 носителей SARS-CoV-2, 79 772 из которых выздоровели (108 человек за сутки), 1398 — скончались (два человека за сутки).

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На текущий момент лечение получают 1695 инфицированных. 689 из них лечатся в условиях стационаров медицинских учреждений, 1006 — лечатся амбулаторно.

За сутки был зарегистрирован один случай инфицирования коронавирусом медицинских работников. Один медицинский работник в минувшие сутки выздоровел и был выписан из стационара медицинского учреждения, один — завершил соблюдение режима самоизоляции. С начала эпидемии в стране зарегистрировали 4164 случая заражения коронавирусом медицинских работников, 4072 медицинских работника выздоровели с начала эпидемии.

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