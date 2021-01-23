Сакраменто, США, , 07:52 — REGNUM Компания Tesla обвинила своего бывшего сотрудника Алекса Хатилова в краже около 26 тысяч файлов с конфиденциальной информацией. Исковое заявление компании 22 января было помещено в электронную базу данных федерального суда Северного округа штата Калифорния.

Хатилов был принят на работу в компанию программистом 28 декабря 2020 года.

«В течение трёх дней после этого он начал похищать тысячи исключительно конфиденциальных программных файлов из закрытой внутренней сети Tesla, перемещая их на свой аккаунт в облачном хранилище данных Dropbox. Tesla не имеет доступа к нему и не может просмотреть его», — говорится в исковом документе. Отмечается, что эти данные не имеют никакого отношения к работе Хатилова.

Через несколько дней после этого Хатилов, проживающий в Сан-Бруно (штат Калифорния), был уволен, но, по версии представителей Tesla, якобы успел похитить около 26 тысяч файлов. Заявляется, что он пытался скрыть этот факт и уничтожить улики.

Хатилов, прокомментировавший случившееся газете New York Post, опроверг обвинения в злонамеренности и заявил, что скопировал одну из папок себе случайно.

«Я не знал, что там было 26 тысяч файлов», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Tesla подала в суд на компанию Rivian Automotive, обвинив её в использовании украденной у Tesla «конкурентно полезной конфиденциальной информации».

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