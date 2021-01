Соединённые Штаты Америки, , 07:46 — REGNUM Джонни Депп может получить одну из ключевых ролей в будущем фильме «Битлджус 2». Об этом 22 января сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания сообщили, что режиссёр Тим Бёртон хочет выпустить вторую часть «Битлджуса» и планирует выдать Деппу «пикантную» роль. Они также отметили, что актёр, который в последние годы столкнулся с проблемами из-за развода с Эмбер Хёрд и судебных процессов, может даже сыграть главного героя.

Напомним, Тим Бёртон выпустил фильм «Битлджус» на экраны 29 марта 1988 года. Главную роль в этой картине исполнил Майкл Китон, компанию на съёмочной площадке ему составили Вайнона Райдер (Лидия Дитц), Алек Болдуин (Адам) и Кэтрин О`Хара (Делия Дитц).