Москва, , 07:35 — REGNUM Жеребьевка одиннадцатого сезона Московской Студенческой Киберспортивной Лиги (МСКЛ) пройдёт в День студента, 25 января 2021 года. Об этом 22 января ИА REGNUM сообщила пресс-служба Федерации компьютерного спорта города Москвы.

В качестве ведущих мероприятия, старт которого запланирован на 13:00 по московскому времени, выступят Юрий Севастьянов (FlashInTheNight) и Дмитрий Корчевинин (CrystalMay). Отмечается, что онлайн-трансляция с мероприятия будет вестись в группе Московской Студенческой Киберспортивной Лиги в соцсети «ВКонтакте».

Жеребьёвка будет проведена по дисциплинам FIFA 21, League of Legends, Clash Royale, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Dota 2, Hearthstone). Кроме непосредственно жеребьёвки в рамках мероприятия пройдут шоу-матчи по League of Legends, CS: GO и Dota 2, а также конкурс репостов и косплей-шоу.

В киберспортивной организации отметили, что «Московский день студента 2021» проводится при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики г. Москвы, в 2021 году в качестве организаторов Московской Студенческой Киберспортивной Лиги выступили АНО «Московский спорт» при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Проведение матчей запланировано на период с 5 февраля по 31 марта 2021 года. Участие в играх МСКЛ бесплатно для игроков и учебных заведений.