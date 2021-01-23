Улан-Удэ, , 07:23 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 29 372. Об этом утром 23 января сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 15 719 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 647 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1054 больных. На амбулаторном лечении находятся 978 человек, наблюдаются 1514 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 26 693 (+176) человека.

В реанимации остаются 78 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 38 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 60,3% — из 1749 перепрофилированных коек заняты 1054.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии намерены снять часть ограничений, принятых из-за угрозы распространения коронавируса.

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