Пермь, , 07:07 — REGNUM В Пермском крае продлён режим самоизоляции для граждан в возрасте 65+. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Ограничительные меры теперь действуют до 7 февраля. Также продлены ограничения для видов услуг и сфер, в которых возможны большое скопление людей, пребывание клиентов в закрытых маленьких помещениях, а также тесный контакт между ними. До особого распоряжения оперштаба под ограничениями находятся дискотеки, ночные клубы, детские развлекательные центры и другие подобные заведения.

Также в силе остаётся ограничение на время работы предприятий общепита. Сохраняется запрет и на проведение банкетов, дней рождения, корпоративных мероприятий и других торжеств.