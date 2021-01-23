Вашингтон, , 07:01 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети Facebook отмечают пользователи в ряде стран мира. Об этом 23 января сообщается на сайте Downdetector, ведущем мониторинг популярных интернет-ресурсами.

Больше всего сообщений о проблемах, которые стали наблюдаться после 05:30 мск, поступает от жителей США, Великобритании и Нидерландов.

Около 56% пользователей испытали проблемы при попытке войти в свои аккаунты, 18% — при просмотре ленты. У 25% клиентов Facebook социальная сеть оказалась полностью неработоспособна.

Как сообщало ИА REGNUM, в США произошёл серьёзный сбой в работе основных сервисов Google.

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