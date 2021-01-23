Гонконг, Китай, , 06:45 — REGNUM Целый район в материковой части Гонконга будет оцеплен в течение 48 часов для массового тестирования на коронавирус, пишет 23 января газета South China Morning со ссылкой принятое властями решение.

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Проверка затронет жильцов более 150 домов в густонаселенных кварталах Джоржан и Яуматэй.

«Данная мера коснется десятков тысяч человек. На территории уже развернуты временные пункты забора проб для анализа», — говорится в сообщении.

Порядок во время карантинных мероприятий будут обеспечивать 1,7 тыс. правоохранителей. Выходить из дома людям разрешат только при наличии отрицательного теста на вирус SARS-CoV-2.

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