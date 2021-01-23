Токио, , 06:48 — REGNUM Правительство Японии направило в парламент страны поправки, ужесточающие наказания для нарушителей правил, введённых для предотвращения распространения коронавируса. Об этом 23 января сообщает газета Asahi.

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Поправки предусматривают крупные штрафы для предприятий общественного питания, которые отказываются сокращать часы своей работы, уголовную ответственность для граждан с коронавирусом, которые отказываются от госпитализации, и ряд других мер.

По данным газеты, против введения уголовной ответственности для нарушителей резко выступают оппозиционные партии. Ожидается, что парламент внесёт в предлагаемые поправки соответствующие изменения.

Напомним, в Японии с ноября наблюдается значительное ухудшение эпидемической ситуации. В связи с этим ведущие оппозиционные партии страны считает безответственным стремление правительства обязательно провести летом этого года Олимпиаду в Токио, ранее перенесённую с лета 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии намерены обеспечить поставки в страну 310 млн доз вакцины от коронавируса компании Pfizer.

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