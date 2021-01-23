Женева, Швейцария, , 05:45 — REGNUM Распределение вакцин от коронавирусной инфекции среди участников механизма COVAX может начаться уже в феврале, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 22 января в ходе брифинга.

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Для этого, по его словам, уже заключено соглашение с американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, которые должны поставить до 40 млн доз разработанного ими препарата. Другая организация британско-шведская компания AstraZeneca предоставит через указанный механизм около 150 млн доз своей вакцины от COVID-19.

Гебрейесус добавил, что посредством COVAX страны-участницы смогут получить по итогам 2021 года 2 млрд ампул для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что через несколько месяцев ЕС готов начать поставки вакцины от COVID-19 в третьи страны при условии накопления излишков препаратов.

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