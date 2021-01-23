Москва, , 05:55 — REGNUM В субботу, 23 января, в Москве будет облачно, снег, местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), туман, гололедица. Температура воздуха — +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 24 января в Москве ожидается аналогичная погода, температура воздуха — 0… +2 °C.

Ветер юго-западный, южный 5−10 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −2… +3 °C днём и −2… +3 °C ночью.

В воскресенье, 24 января, днём в столице ожидается +2… +4 °C. По области −1… +4 °C. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °C. Облачно, местами небольшие осадки (преимущественно дождь), туман, гололедица.

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