Мехико, , 05:42 — REGNUM Мексиканский бизнесмен Алехандро Коссио из восточного штата Веракрус купил два миллиона доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в его интервью, опубликованном 22 января газетой El Financiero.

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Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о том, что региональные власти и частные компании получили право самостоятельно приобретать вакцины от коронавируса.

«У меня уже есть два миллиона вакцин против Sputnik V. Я приветствую это решение президента… и мы ждём президентского указа и, вместе с этим, разрешения мексиканского регулирующего органа, которым является Cofepris», — сказал Коссио. По его словам, российская вакцина полностью безопасна и уже получила одобрение регулирующими органами здравоохранения в разных странах.

Он также отметил, что уже ведёт прямые переговоры с правительствами как минимум семи штатов страны о продаже вакцины, а также с некоторыми поставщиками лекарств и больницами.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Cofepris) в ближайшее время может зарегистрировать для использования в Мексике российскую вакцину от коронавируса «Спутник-V».

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