Приштина, , 06:17 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 2 февраля сообщили, что за сутки в результате исследования 2615 образцов в крае выявили 245 носителей коронавируса. Ещё 189 человек признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 60 745 случаев заражения коронавирусом. 52 810 пациентов уже здоровы. 1506 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 6 429 человек.

Глава Национального института общественного здравоохранения КосовоНасер Рамадани21 декабря 2020 г. заявил, что в настоящее время в стране ведется тщательный контроль за лицами, прибывающими в республику из стран, где был выявлен новый вариант коронавируса, с целью предотвратить его распространение.

С 13 ноября Косово разделено на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации. Приштина оказалась в «красной» зоне, где были введены самые строгие ограничения — с 19:00 до 05:00 действует комендантский час.

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